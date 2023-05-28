Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс предложил изменить формат квалификации на Гран-при Монако

Карлос Сайнс предложил изменить формат квалификации на Гран-при Монако
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс выразил мнение, что нужно поменять формат квалификации на Гран-при Монако, так как, по его мнению, опасно выпускать 20 машин на такой узкой трассе в первом сегменте.

«Первый сегмент — это перебор. С такими широкими болидами это чересчур опасно. Нужно найти способ разделить сегмент на группы по десять машин, по машине от команды в каждой группе. Уверен, это помогло бы снизить уровень хаоса, который мы наблюдаем в первом сегменте», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

Стоит отметить, что Формула-2 и Формула-3 в квалификации на Гран-при Монако уже используют формат с разделением машин на две группы.

Макс Ферстаппен стал обладателем поула в Монако, второй результат показал Фернандо Алонсо, третий — Шарль Леклер. При этом монегаск получил штраф в три позиции, поэтому с третьего места стартует Эстебан Окон.

Материалы по теме
Сайнс объяснил, из-за чего недоволен концовкой квалификации Гран-при Монако
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023