Карлос Сайнс предложил изменить формат квалификации на Гран-при Монако

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс выразил мнение, что нужно поменять формат квалификации на Гран-при Монако, так как, по его мнению, опасно выпускать 20 машин на такой узкой трассе в первом сегменте.

«Первый сегмент — это перебор. С такими широкими болидами это чересчур опасно. Нужно найти способ разделить сегмент на группы по десять машин, по машине от команды в каждой группе. Уверен, это помогло бы снизить уровень хаоса, который мы наблюдаем в первом сегменте», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

Стоит отметить, что Формула-2 и Формула-3 в квалификации на Гран-при Монако уже используют формат с разделением машин на две группы.

Макс Ферстаппен стал обладателем поула в Монако, второй результат показал Фернандо Алонсо, третий — Шарль Леклер. При этом монегаск получил штраф в три позиции, поэтому с третьего места стартует Эстебан Окон.