Хорнер: если бы трассу в Монако придумали сейчас, то в жизни не согласились бы тут ездить

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что трассу на Гран-при Монако следует оптимизировать и адаптировать к современной Формуле-1.
«Это уникальный этап. Если бы кто-то придумал и предложил эту трассу Формуле-1 сейчас, то мы бы никогда в жизни не согласились тут гоняться. Мы проводим здесь гонки, потому что это Монако, история, наследие. Гран-при Монако — важная и ценная часть календаря Формулы-1. Ко всем гонкам должны применяться одинаковые требования, но у некоторых Гран-при есть дополнительная ценность, и это один из таких этапов.
Инфраструктура значительно изменилась, но сама трасса — почти нет. Всё должно развиваться, и было бы здорово подумать над тем, что можно сделать, чтобы создать реальные возможности для обгонов, адаптировать трассу к современным реалиям», — приводит слова Хорнера Autosport.
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