Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Переса до 39 очков

На Городской трассе Монте-Карло завершилась основная гонка Гран-при Формулы-1. Победу по её итогам одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса до 39 очков.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 144 очка.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 105.

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 93.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 69.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 50.

6. Карлос Сайнс («Феррари») — 48.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 42.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 27.

9. Эстебан Окон («Альпин») — 21.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 14.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает ближайшего преследователя на 129 очков — австрийцам гарантировано лидерство на две гонки вперёд.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 249 очков.

2. «Астон Мартин» — 120.

3. «Мерседес» — 119.

4. «Феррари» — 90.

5. «Альпин» — 35.

6. «Макларен» — 17.

7. «Хаас» — 8.

8. «Альфа Ромео» — 6.

9. «Альфа Таури» — 2.

10. «Уильямс» — 1.