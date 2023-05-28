Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Переса до 39 очков

На Городской трассе Монте-Карло завершилась основная гонка Гран-при Формулы-1. Победу по её итогам одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, увеличивший отрыв от ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса до 39 очков.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 144 очка.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 105.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 93.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 69.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 50.
6. Карлос Сайнс («Феррари») — 48.
7. Шарль Леклер («Феррари») — 42.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 27.
9. Эстебан Окон («Альпин») — 21.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 14.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает ближайшего преследователя на 129 очков — австрийцам гарантировано лидерство на две гонки вперёд.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 249 очков.
2. «Астон Мартин» — 120.
3. «Мерседес» — 119.
4. «Феррари» — 90.
5. «Альпин» — 35.
6. «Макларен» — 17.
7. «Хаас» — 8.
8. «Альфа Ромео» — 6.
9. «Альфа Таури» — 2.
10. «Уильямс» — 1.
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