«Вы сошли с ума?» Кларксон раскритиковал «Астон Мартин» за первый пит-стоп Алонсо в Монако

Знаменитый телевизионный ведущий Джереми Кларксон прокомментировал выступление британской команды «Астон Мартин» в гонке Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 28 мая, в Монте-Карло.

В частности, Кларксон критично высказался о первом пит-стопе испанца Фернандо Алонсо, перешедшего на шины «медиум», несмотря на дождь, однако уже спустя несколько минут сменившего их на промежуточные.

«Астон Мартин. Вы сошли с ума?» – написал Кларксон в социальных сетях.

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78 кругов.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +27.921.

3. Эстебан Окон («Альпин») +36.990.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.062.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +56.284.

6. Шарль Леклер («Феррари») +1:01.890.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.362.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:03.391.

9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

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