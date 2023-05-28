«Вы сошли с ума?» Кларксон раскритиковал «Астон Мартин» за первый пит-стоп Алонсо в Монако

Знаменитый телевизионный ведущий Джереми Кларксон прокомментировал выступление британской команды «Астон Мартин» в гонке Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 28 мая, в Монте-Карло.
В частности, Кларксон критично высказался о первом пит-стопе испанца Фернандо Алонсо, перешедшего на шины «медиум», несмотря на дождь, однако уже спустя несколько минут сменившего их на промежуточные.
«Астон Мартин. Вы сошли с ума?» – написал Кларксон в социальных сетях.
Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +27.921.
3. Эстебан Окон («Альпин») +36.990.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.062.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +56.284.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1:01.890.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.362.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:03.391.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
Легендарные Гран-при Монако Формулы-1
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