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Хорнер прокомментировал решение Алонсо надеть «медиум» во время усиления дождя

Хорнер прокомментировал решение Алонсо надеть «медиум» во время усиления дождя
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу решения пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сменить шины во время усиления дождя на Гран-при Монако.

«Было ощущение, что мы проехали слишком много кругов перед выходом на промежуточные шины, и если бы Алонсо выбрал промежуточные шины, то на трассе стало бы теснее, это оказало бы большее давление на наш пит-стоп. К счастью, он выбрал сликовую шину как раз в тот момент, когда дождь усилился, а в этот момент было важно, чтобы Макс не рисковал и доехал до пит-стопа.

Когда ты лидируешь, ты можешь только проиграть, тебе уже нечего выиграть. Ты просто должен стараться работать с условиями. Тебе как гонщику нужно собрать всё воедино и быть сосредоточенным. Гонщик лучше всех знает, что происходит на трассе», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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