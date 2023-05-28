Хорнер прокомментировал решение Алонсо надеть «медиум» во время усиления дождя

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу решения пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сменить шины во время усиления дождя на Гран-при Монако.

«Было ощущение, что мы проехали слишком много кругов перед выходом на промежуточные шины, и если бы Алонсо выбрал промежуточные шины, то на трассе стало бы теснее, это оказало бы большее давление на наш пит-стоп. К счастью, он выбрал сликовую шину как раз в тот момент, когда дождь усилился, а в этот момент было важно, чтобы Макс не рисковал и доехал до пит-стопа.

Когда ты лидируешь, ты можешь только проиграть, тебе уже нечего выиграть. Ты просто должен стараться работать с условиями. Тебе как гонщику нужно собрать всё воедино и быть сосредоточенным. Гонщик лучше всех знает, что происходит на трассе», — приводит слова Хорнера Sky Sports.