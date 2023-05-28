Расселл рассказал, как потерял подиум на Гран-при Монако из-за своей ошибки

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что должен был финишировать на Гран-при Монако не пятым, а третьим.
«Определённо, сегодня можно было добиться третьего места. Я узнал, что мою ошибку не показали в трансляции. На самом деле я комфортно ехал впереди Льюиса и Окона, потому что до этого не проводил отдельного пит-стопа с переходом на второй комплект сликов.
Я перешёл сразу с «харда» на промежуточные и выехал пятым позади «Феррари», которые ещё не останавливались и были на сликах. То есть по факту я занимал третью позицию. Были жёлтые флаги, я снял ногу с педали газа, но когда затормозил, то просто заблокировал колёса и уехал туда же, где были жёлтые флаги. Для меня это урок: когда ты не не совсем сконцентрирован, то происходит такое. Очень расстроен, ведь без этой ошибки третье место было почти гарантировано", — приводит слова Расселла Sky Sports.
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