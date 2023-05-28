Норрис: хотел, чтобы Ферстаппену показали синие флаги!
Поделиться
Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 28 мая, в Монте-Карло. Напомним, британец финишировал девятым.
В частности, Норрис иронично высказался о победителе заезда Максе Ферстаппене, обогнавшем его на круг.
«Темп на промежуточных шинах, вероятно, был лучшим на трассе, даже лучше, чем трасса могла позволить.
Я хотел, чтобы Максу показали синие флаги, вероятно, это произошло бы впервые в его жизни. Я действительно наделся обойти его, он бы возненавидел этот момент, а мне бы понравилось. Это было бы забавно! Однако он лидировал в Гран-при, а я не хотел становиться назойливым», – сказал Норрис в интервью Sky Sports.
Материалы по теме
Легендарные Гран-при Монако Формулы-1
Комментарии
- 28 мая 2023
-
20:14
-
20:06
-
20:03
-
20:02
-
19:57
-
19:30
-
19:25
-
19:17
-
18:56
-
18:44
-
18:40
-
18:18
-
18:07
-
18:06
-
17:53
-
15:50
-
14:39
-
14:38
-
14:05
-
14:05
-
13:28
-
13:14
-
12:14
-
12:02
-
11:53
-
11:22
-
11:00
-
10:37
-
09:54
-
09:24
-
04:00
-
03:39
-
00:43
-
00:01
- 27 мая 2023
-
23:33
Партнерский контент