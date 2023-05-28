Норрис: хотел, чтобы Ферстаппену показали синие флаги!

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал выступление в гонке Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 28 мая, в Монте-Карло. Напомним, британец финишировал девятым.

В частности, Норрис иронично высказался о победителе заезда Максе Ферстаппене, обогнавшем его на круг.

«Темп на промежуточных шинах, вероятно, был лучшим на трассе, даже лучше, чем трасса могла позволить.

Я хотел, чтобы Максу показали синие флаги, вероятно, это произошло бы впервые в его жизни. Я действительно наделся обойти его, он бы возненавидел этот момент, а мне бы понравилось. Это было бы забавно! Однако он лидировал в Гран-при, а я не хотел становиться назойливым», – сказал Норрис в интервью Sky Sports.

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