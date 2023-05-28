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Алонсо объяснил, почему на пит-стопе перешёл на «медиум», а не дождевые шины

Алонсо объяснил, почему на пит-стопе перешёл на «медиум», а не дождевые шины
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал решение провести первый пит-стоп на Гран-при Монако с переходом на новый комплект шин для сухого асфальта, хотя в этот момент начал усиливаться дождь. Через круг испанцу пришлось вновь посетить боксы.

«Гонка была непростой, особенно когда начался дождь. Было очень трудно прогреть промежуточные шины. Прохождение пятого и седьмого поворотов было сопряжено с большим риском.

Когда я совершал пит-стоп, то дождь шёл только в пятом и седьмом поворотах. Остальная часть трассы была абсолютно сухой. Если ты идёшь вторым и надеваешь промежуточные шины ради всего двух поворотов… Возможно, только Дженсон умеет предполагать настолько хорошо! У нас был прогноз, что пройдёт лишь небольшой дождь, пара капель. Мы не ожидали настолько сильного дождя", — приводит слова Алонсо Sky Sports.

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