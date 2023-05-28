Магнуссен назвал причину столкновения с Пересом в гонке ГП Монако
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал столкновение с мексиканцем Серхио Пересом из «Ред Булл» в гонке Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 28 мая.
Напомним, Перес во второй части шиканы после тоннеля упёрся в Магнуссена, обвинив его в эпизоде. По словам датчанина, причиной стало включение системы, которая не даёт заглохнуть мотору.
«Меня часто задевали, два или три раза я получил удар в свой диффузор. В другой раз я каким-то образом оказался в режиме «анти-столл». Я ударился о бордюр, перейдя в этот режим, из-за чего не успел быстро среагировать, когда Чеко выехал сзади. Повреждения были, однако я всё равно считаю, что гонка была для нас уже окончена», – приводит слова Магнуссена издание Motorsport Week.
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