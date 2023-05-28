Окон признан «Гонщиком дня» по итогам Гран-при Монако

Пилот «Альпин» Эстебан Окон был признан «Гонщиком дня» по итогам гонки в Монако. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1. Напомним, француз финишировал третьим и в третий раз в карьере поднялся на подиум.
Гран-при Монако. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +27.921.
3. Эстебан Окон («Альпин») +36.990.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.062.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +56.284.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1:01.890.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.362.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:03.391.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг.
12. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг.
13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1 круг.
14. Александр Албон («Уильямс») +1 круг.
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +2 круга.
16. Серхио Перес («Ред Булл») +2 круга.
17. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2 круга.
18. Логан Сарджент («Уильямс») +2 круга.
Кевин Магнуссен («Хаас») — сошёл.
Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сошёл.
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