Тото Вольф высказался об ошибке Расселла, стоившей ему подиума

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги минувшего Гран-при Монако, прошедшего с 26 по 28 мая в Монте-Карло.
«Достойный результат и хорошие очки для команды в гонке, где ошибиться было легко. Стратеги приняли верное решение с промежуточными шинами, что и позволило нам опередить «Феррари» и занять четвёртое и пятое места.
Льюис сохранял спокойствие на протяжении всей гонки. Даже когда его «медиуму» пришёл конец на первом отрезке, мы смогли сохранить позицию, а затем воспользоваться дождём.
Джорджу не следует быть слишком критичным к себе. Он проехал хороший первый отрезок, чтобы заполучить возможность воспользоваться дождём, но условия были настолько сложными, что небольшая ошибка дорого обошлась ему. Однако сегодня команда провела хорошую работу, а наши пилоты продемонстрировали мастерство», – приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
- 28 мая 2023
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