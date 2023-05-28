Тото Вольф высказался об ошибке Расселла, стоившей ему подиума

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги минувшего Гран-при Монако, прошедшего с 26 по 28 мая в Монте-Карло.

«Достойный результат и хорошие очки для команды в гонке, где ошибиться было легко. Стратеги приняли верное решение с промежуточными шинами, что и позволило нам опередить «Феррари» и занять четвёртое и пятое места.

Льюис сохранял спокойствие на протяжении всей гонки. Даже когда его «медиуму» пришёл конец на первом отрезке, мы смогли сохранить позицию, а затем воспользоваться дождём.

Джорджу не следует быть слишком критичным к себе. Он проехал хороший первый отрезок, чтобы заполучить возможность воспользоваться дождём, но условия были настолько сложными, что небольшая ошибка дорого обошлась ему. Однако сегодня команда провела хорошую работу, а наши пилоты продемонстрировали мастерство», – приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».