Лэнс Стролл: думаю, я врезался в стену пять раз

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался по поводу Гран-при Монако, где он сошёл с дистанции.

«Честно говоря, это была не самая запоминающаяся гонка. Первый круг был весьма насыщен событиями — много столкновений, много разлетающегося повсюду углеродного волокна! В результате этих столкновений машина получила достаточно много повреждений, но я всё равно смог побороться с некоторыми машинами впереди. И мне удалось пройти некоторых, что было очень весело. Но ещё до дождя мне с трудом удавалось замедлить машину, а когда начался дождь, из-за проблем с тормозами я просто не мог тормозить. Думаю, я ударился о стену около пяти раз, но это был просто не мой день», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».