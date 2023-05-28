Лэнс Стролл: думаю, я врезался в стену пять раз
Поделиться
Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался по поводу Гран-при Монако, где он сошёл с дистанции.
«Честно говоря, это была не самая запоминающаяся гонка. Первый круг был весьма насыщен событиями — много столкновений, много разлетающегося повсюду углеродного волокна! В результате этих столкновений машина получила достаточно много повреждений, но я всё равно смог побороться с некоторыми машинами впереди. И мне удалось пройти некоторых, что было очень весело. Но ещё до дождя мне с трудом удавалось замедлить машину, а когда начался дождь, из-за проблем с тормозами я просто не мог тормозить. Думаю, я ударился о стену около пяти раз, но это был просто не мой день», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».
Комментарии
- 28 мая 2023
-
22:53
-
22:20
-
22:05
-
21:42
-
21:38
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:27
-
20:14
-
20:06
-
20:03
-
20:02
-
19:57
-
19:30
-
19:25
-
19:17
-
18:56
-
18:44
-
18:40
-
18:18
-
18:07
-
18:06
-
17:53
-
15:50
-
14:39
-
14:38
-
14:05
-
14:05
-
13:28
-
13:14
-
12:14
-
12:02
-
11:53
-
11:22
Партнерский контент