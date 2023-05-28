Сайнс объяснил контакт с Оконом особенностью трассы в Монте-Карло

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал контакт с французом Эстебаном Оконом из «Альпин» в гонке Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 28 мая, в Монте-Карло.

Напомним, Сайнс изобразил атаку на выходе из тоннеля и упёрся в «Альпин» на торможении, слишком поздно отвернув и в результате повредив крыло.

«Я атаковал Эстебана, и он затормозил посреди трассы. У меня не было пространства, чтобы сместиться влево или вправо. Рад, что ничего серьёзного не произошло, но это лишь доказывает, что две машины не помещаются на этой трассе. Сейчас она слишком узкая», – приводит слова Сайнса Sky Sport.

Гран-при Монако. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78 кругов.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +27.921.

3. Эстебан Окон («Альпин») +36.990.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.062.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +56.284.

6. Шарль Леклер («Феррари») +1:01.890.

7. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.362.

8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:03.391.

9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.