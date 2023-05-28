Вольф: в прошлом году «Мерседес» был ужасен в Монако — сейчас он не очень хорош
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф иронично высказался о прогрессе команды по ходу нынешнего сезона.
«Об этом очень непросто говорить. Мы соревновались с «Астон Мартин» и «Феррари». И мы закончили [Гран-при Монако] на позитивной ноте, возможно, обнадёживающей, потому что мы никогда не были здесь хороши.
Мы уступили поул-позиции три десятых. В прошлом году было шесть. Год назад машина была ужасной, тогда как сейчас пилоты сказали, что она не очень хороша. Итак, в этих описаниях прослеживается тенденция. Однако не стоит торопиться. Мы должны отправиться в Барселону и собрать больше данных. Новый уровень задан. Я не ожидаю, что мы обойдём «Астон Мартин» и «Феррари», – приводит слова Вольфа издание Crash.net.
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