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Хорнер: Серхио Перес должен забыть Гран-при Монако

Хорнер: Серхио Перес должен забыть Гран-при Монако
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о выступлении команды на Гран-при Монако. Напомним, победителем этапа стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Другой гонщик австрийского гоночного коллектива Серхио Перес был 16-м.

«Здесь мы были в уязвимом положении. Приехав в Монако, мы знали, что это будет нашим самым большим испытанием за всю первую половину года, и изначально полагали, что главным соперником будет «Феррари», но в ударе весь уикенд был Фернандо Алонсо.

Это был тяжёлый уикенд для Чеко, который он должен забыть. Но думаю, он может быстро прийти в норму к следующему этапу в Барселоне», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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