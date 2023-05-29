Вольф — о просьбе Расселла обойти Хэмилтона: даже не обсуждается
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал просьбу пилота команды Джорджа Расселла, которую он произнёс по радио во время Гран-при Монако. После своей ошибки Расселл попросил разрешение обойти другого пилота команды, Льюиса Хэмилтона, чтобы попытаться исправить просчёт.
«Обычно он оказывает на себя сильное давление. Такая у него манера. Но не думаю, что он действительно думал, что мы пойдём на смену позиций. Я прямо сказал, что это даже не обсуждается. Было важно сохранять спокойствие», — приводит слова Вольфа GPblog со ссылкой на ServusTV.
Напомним, в Монако Расселл показал пятый результат. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
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