Расселл — о Гран-при Монако: я не собирался рисковать гонкой Хэмилтона в таких условиях

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу Гран-при Монако.
«Я действительно корю себя, потому что третье место было почти гарантировано. Был жёлтый флаг, я отстал, и, как только я коснулся тормозов, я заблокировался и последовал за Строллом по аварийной дороге. Это послужит мне уроком: когда ты не сосредоточен, ты допускаешь такие ошибки. Возможно, если бы не было жёлтого флага, я бы просто был более сосредоточен.
В моменте с вылетом я немного повредил машину. Я не был уверен, что смогу продолжить гонку, но по мере прохождения кругов всё само собой разрешилось. Я чувствовал себя очень некомфортно в машине, но мы были самыми быстрыми на трассе в этот период. Так что я не знаю, что происходило.
Меня сдерживали Окон и Льюис, а сзади догонял Леклер. Я определённо не собирался рисковать гонкой Льюиса в таких условиях. Хотя с учётом моего пятисекундного штрафа Льюис мог бы послужить отличным буфером от Шарля, если бы он нас догнал», — приводит слова Расселла Autosport.
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