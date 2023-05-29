Хорнер — об эвакуации авто Переса: фото были всегда, но заглядывать под юбки невежливо

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался об аварии, в которую попал пилот его команды Серхио Перес в первом сегменте квалификации Гран-при Монако. В результате инцидента болид пришлось эвакуировать, в результате чего было отчётливо видно его днище, что могло предоставить некоторую информацию конкурентам австрийской команды.

«Заглядывать под юбки очень невежливо. В паддоке всегда делается много фотографий. Каждая команда стремится нанимать фотографов-шпионов, чтобы сделать снимки автомобилей с самых разных ракурсов. Это обычная практика, поэтому это происходит не в первый раз. Хотя, вероятно, болид впервые подвесили к крану», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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