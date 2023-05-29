Алонсо: в любом из сезонов 2000-х годов я бы лидировал в чемпионате с такими результатами

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу своих результатов в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Я думаю, что в любом из сезонов в 2000-х или начале 2010-х годов я бы лидировал в чемпионате с теми результатами, которые я получил в этом году.
Но сейчас «Ред Булл» и Макс доминируют в каждой гонке. Даже при отличных результатах ты просто оказываешься позади них в каждой гонке. Так что я не знаю. В 2010 году у нас была не самая лучшая машина, а в Абу-Даби мы вышли в лидеры чемпионата. В 2012 году у нас была не самая лучшая машина, и мы всё ещё боролись за чемпионство до последнего круга в Бразилии. Так что чемпионат длинный, мы не сдадимся.
Нам понадобятся уикенды, когда у «Ред Булл» будут какие-то проблемы, как это было у Серхио здесь», — приводит слова Алонсо GPblog.
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