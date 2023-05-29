«Признаюсь, не ожидал». Леклер высказался об износе шин на Гран-при Монако
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о проблеме с износом шин, с которой команда столкнулась на Гран-при Монако.
«Признаюсь, не ожидал, что и в Монако возникнет эта критическая проблема. В конце концов, я сам занимался подбором составов. Но в какой-то момент у меня возникли большие неприятности, и всё, что я мог сделать, это заехать на пит-стоп», — приводит слова Леклера GrandPX.news со ссылкой на Sky Italia.
Напомним, в Монако Леклер показал шестой результат. Победителем Гран-при стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Второй результат показал Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). Топ-3 замкнул Эстебан Окон, представляющий «Альпин».
Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2023
-
14:02
-
13:36
-
12:59
-
12:55
-
11:51
-
11:49
-
10:49
-
10:42
-
10:03
-
09:38
- 28 мая 2023
-
23:48
-
23:27
-
22:53
-
22:20
-
22:05
-
21:42
-
21:38
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:27
-
20:14
-
20:06
-
20:03
-
20:02
-
19:57
-
19:30
-
19:25
-
19:17
-
18:56
-
18:44
-
18:40
-
18:18
-
18:07
-
18:06
Партнерский контент