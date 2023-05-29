Хюлькенберг: в Монако мы превратили гонку в тест

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался по поводу Гран-при Монако.

«Честно говоря, я не знал, что происходит, пока кто-то не сказал мне, что я получил штраф за обгон на первом круге. Конечно, это было близко, но обгоны здесь всегда такие.

Команда не сообщила мне об этом, а иногда лучше, если ты не знаешь об этом. Потом на пит-стопе я всё же узнал. После этого гонка закончилась, но я всё равно выложился по полной и получил удовольствие.

В гонке было очень много всего, и мы также попробовали все шины. Мы как бы превратили гонку в тест, что не так уж плохо, когда ты борешься, как мы. Мы боролись, и я думаю, что для того, чтобы мы финишировали в очках в этот раз, должно было произойти что-то действительно невероятное», — приводит слова Хюлькенберга Speedweek.