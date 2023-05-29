Хюлькенберг: в Монако мы превратили гонку в тест

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался по поводу Гран-при Монако.
«Честно говоря, я не знал, что происходит, пока кто-то не сказал мне, что я получил штраф за обгон на первом круге. Конечно, это было близко, но обгоны здесь всегда такие.
Команда не сообщила мне об этом, а иногда лучше, если ты не знаешь об этом. Потом на пит-стопе я всё же узнал. После этого гонка закончилась, но я всё равно выложился по полной и получил удовольствие.
В гонке было очень много всего, и мы также попробовали все шины. Мы как бы превратили гонку в тест, что не так уж плохо, когда ты борешься, как мы. Мы боролись, и я думаю, что для того, чтобы мы финишировали в очках в этот раз, должно было произойти что-то действительно невероятное», — приводит слова Хюлькенберга Speedweek.
- 29 мая 2023
-
15:36
-
15:08
-
15:01
-
14:02
-
13:36
-
12:59
-
12:55
-
11:51
-
11:49
-
10:49
-
10:42
-
10:03
-
09:38
- 28 мая 2023
-
23:48
-
23:27
-
22:53
-
22:20
-
22:05
-
21:42
-
21:38
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:27
-
20:14
-
20:06
-
20:03
-
20:02
-
19:57
-
19:30
-
19:25
-
19:17
-
18:56
-
18:44
-
18:40