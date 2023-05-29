«Лучше уж в этом году с нынешним авто». Карлос Сайнс — об ошибках в этом сезоне Ф-1
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс после Гран-при Монако высказался о необходимости извлекать уроки из допущенных ошибок. При этом, как отметил Сайнс, лучше ошибаться в этом году, когда у команды есть трудности с нынешним болидом.
«Не буду скрывать, я немного расстроился. Но уж лучше, чтобы всё это происходило в этом году, когда очевидно, что машина не такая, какой мы хотим её видеть. Мы должны продолжать извлекать уроки из подобных ситуаций, которые у нас возникают время от времени, чтобы в итоге продолжать совершенствоваться», — приводит слова Сайнса DAZN.
На Гран-при Монако Сайнс показал восьмой результат. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Испании, состоится со 2 по 4 июня.
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