Макс Ферстаппен обошёл Феттеля по числу побед в составе «Ред Булл»

Двукратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен стал рекордсменом австрийской команды «Ред Булл» по количеству побед, одержанных за время выступления в её составе. Как информирует пресс-служба «Королевских гонок», после Гран-при Монако в активе Ферстаппена 39 побед в составе «Ред Булл», на одну больше, чем у четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля. При этом в общей сложности Феттель побеждал в 53 Гран-при.

Феттель начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул. После сезона 2022 года он принял решение завершить карьеру.

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