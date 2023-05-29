Пиастри: вероятно, гонка в Монако была сложнейшей в сезоне
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о Гран-при Монако, прошедшем на минувших выходных в Монте-Карло. Напомним, австралиец стал 11-м в квалификации, а в гонке финишировал на десятом месте.
«Я впервые выступил на сликах под дождём в машине Формулы-1. И тот факт, что Макс [Ферстаппен] оказался впереди меня, был довольно полезным. Если и есть кто-то, способный управлять под дождём на сликах, то это он.
Вероятно, это была сложнейшая гонка в этом году. Не думаю, что мы столкнёмся с чем-то более напряжённым, чем Монако под дождём на сликах», – приводит слова Пиастри издание RacingNews365.
Ранее напарник Пиастри, британец Ландо Норрис, иронично высказался о победе Ферстаппена, обогнавшего его на круг.
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