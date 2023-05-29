Гасли отреагировал на подиум Окона в Монако

Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал успех напарника Эстебана Окона на минувшем Гран-при Монако. Напомним, Окон финишировал третьим и в третий раз в карьере поднялся на подиум.
«Очень раз за команду. Фантастический уикенд с подиумом, так что мои поздравления команде и Эстебану. Что же касается моего выступления, то я разочарован.
Мы знали, что начнётся дождь, и я был в идеальном положении, чтобы оставаться на трассе. Я сообщил по радио, что хочу остаться и воспользоваться погодой. Через два круга после того, как мы провели пит-стоп (Окон изначально перешёл на «медиум», однако через несколько кругов сменил его на промежуточные шины. – Прим. «Чемпионата»), пошёл дождь. Нам нужно понять, почему это произошло, поскольку на кону стояли третье и четвёртое места», – приводит слова Окона издание RacingNews365.
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