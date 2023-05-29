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Джереми Кларксон пообещал купить «Альпин» пиво, Окон ответил

Джереми Кларксон пообещал купить «Альпин» пиво, Окон ответил
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Знаменитый телевизионный ведущий Джереми Кларксон, смотревший трансляцию гонки Гран-при Монако, которая состоялась вчера, 28 мая, в Монте-Карло, заявил, что готов угостить команду «Альпин» пивом в случае попадания в тройку призёров.

«Давайте же, «Альпин», я куплю вам пинту пива, если вы завоюете подиум», – написал Кларксон в социальных сетях.

Сообщение не прошло мимо Эстебана Окона, занявшего третье место. Француз ответил эмодзи «ухмыляющееся лицо».

Формула-1. Гран-при Монако. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 78 кругов.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +27.921.
3. Эстебан Окон («Альпин») +36.990.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +39.062.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +56.284.
6. Шарль Леклер («Феррари») +1:01.890.
7. Пьер Гасли («Альпин») +1:02.362.
8. Карлос Сайнс («Феррари») +1:03.391.
9. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг.

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