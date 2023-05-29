Оруджев высказался о решении поставить Алонсо «медиум» при начавшемся дожде

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев прокомментировал выступление «Астон Мартин» в гонке Гран-при Монако.

В частности, Оруджев высказался о первом пит-стопе испанца Фернандо Алонсо, перешедшего на шины «медиум», несмотря на дождь, однако уже спустя несколько минут сменившего их на промежуточные.

«Думаю, в «Астоне» не осторожничали, а ошиблись. Команда не будет «не рисковать», а на следующем круге снова заезжать. Каждый пит-стоп – риск. Наоборот, рискнули поставить слики в меняющихся условиях.

На сырой трассе на любых сликах ехать сложно. Особенно в Монако. Старые или свежие — сильно не влияет. На влажной трассе будет одинаково плохо», – сказал Оруджев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.