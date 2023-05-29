Оруджев — о защите Окона от Сайнса: либо вместе уберёмся, либо я впереди

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев прокомментировал выступление «Альпин» на минувшем Гран-при Монако.

В частности, россиянин высказался о контакте между пилотом «Феррари» испанцем Карлосом Сайнсом и французом Эстебаном Оконом из «Альпин». Напомним, Сайнс изобразил атаку на выходе из тоннеля и упёрся в «Альпин» на торможении, слишком поздно отвернув и в результате повредив крыло.

«Альпин» удивила в квалификации. По темпу в гонке всё было грустно: Эстебан прекрасно воспользовался трассой и не дал никому себя обойти. С Сайнсом был виден подход Окона: либо мы вместе уберёмся, либо я останусь спереди», – сказал Оруджев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.