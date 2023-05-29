Оруджев — о защите Окона от Сайнса: либо вместе уберёмся, либо я впереди
Поделиться
Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев прокомментировал выступление «Альпин» на минувшем Гран-при Монако.
В частности, россиянин высказался о контакте между пилотом «Феррари» испанцем Карлосом Сайнсом и французом Эстебаном Оконом из «Альпин». Напомним, Сайнс изобразил атаку на выходе из тоннеля и упёрся в «Альпин» на торможении, слишком поздно отвернув и в результате повредив крыло.
«Альпин» удивила в квалификации. По темпу в гонке всё было грустно: Эстебан прекрасно воспользовался трассой и не дал никому себя обойти. С Сайнсом был виден подход Окона: либо мы вместе уберёмся, либо я останусь спереди», – сказал Оруджев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
Комментарии
- 29 мая 2023
-
22:00
-
21:30
-
21:12
-
20:57
-
19:59
-
18:36
-
17:31
-
16:12
-
15:36
-
15:08
-
15:01
-
14:02
-
13:36
-
12:59
-
12:55
-
11:51
-
11:49
-
10:49
-
10:42
-
10:03
-
09:38
- 28 мая 2023
-
23:48
-
23:27
-
22:53
-
22:20
-
22:05
-
21:42
-
21:38
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:27
-
20:14
-
20:06
-
20:03
Партнерский контент