Оруджев прокомментировал идею Сайнса о специальном формате квалификации в Монако

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3,5 Егор Оруджев высказался о предложении пилота «Феррари» Карлоса Сайнса провести специальную квалификацию на Гран-при Монако.

Напомним, ранее испанец заявил, что в первом сегменте квалификации спортсменов можно разделить на две группы во избежание инцидентов на трассе.

«Мне кажется, это нелогично. Всегда по сухой городской трассе быстрее едет вторая группа. То есть заведомо пилот в первой группе будет терять место относительно конкурентов. Мне кажется, не стоит. Да, в квалификации в Монте-Карло сложно. Да, много машин, но все в равных условиях. В этом году с трафиком вроде бы обошлось без больших проблем», – сказал Оруджев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.