Алексей Попов сделал заявление по поводу бана трансляций Формулы-1 во «ВКонтакте»

Известный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал ситуацию с баном трансляций квалификации и гонки Гран-при Монако в социальной сети «ВКонтакте» с аудиодорожкой из своего стрима. Этап в Монако состоялся с 26 по 28 мая. Его победителем стал Макс Ферстаппен из команды «Ред булл».

«Так, друзья! Не понимаю, что там за история с банами, но почитал всякого уже и должен раз и навсегда сказать, чтобы не надумывали себе. Ни с одной группой в ВК у нас нет и никогда не было ни малейших финансовых связей.

Единственные, кто регулярно делится частью заработанного за наш счёт – это один сайт. Не в ВК, просто сайт. И они стали это делать сами, без принуждения с нашей стороны. В остальном – наш доход – это ваша поддержка «Гаснут Огни». Когда вы поддерживаете другие группы, даже если в их названиях есть намёк на нас с Наташей – вы поддерживаете именно их, но не нас», – написал Алексей в чате «Гаснут Огни» в телеграме.

Российский голос Формулы-1. Биография Алексея Попова: