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Блейни выиграл самую длинную гонку NASCAR Cup Series, Эллиотт выбил Хэмлина

Блейни выиграл самую длинную гонку NASCAR Cup Series, Эллиотт выбил Хэмлина
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Пилот команды «Пенске» Райан Блейни выиграл Coca-Cola 600 — самую длинную гонку в календаре NASCAR Cup Series. Заезд должен был состояться в воскресенье, 28 мая, но из-за дождя был перенесён на понедельник. Для Блейни это восьмая победа в NASCAR Cup Series и первая с августа 2021-го, когда Райан занял первое место в вечернем заезде в Дайтоне.

Одним из главных инцидентов гонки стало столкновение Чейза Эллиотта и Денни Хэмлина в борьбе за шестое место. На 186-м круге пилоты бок о бок боролись в четвёртом повороте, и в какой-то момент Хэмлин вытолкнул соперника в отбойник. Эллиотт от удара слегка потерял скорость, но через мгновение его прямо в заднюю часть «Тойоты» подтолкнул Брэд Кезеловски, не успевший среагировать на угрозу.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Ещё одна авария произошла за 25 кругов до финиша, когда развернуло Кайла Ларсона, что спровоцировало завал с участием Кристофера Белла, Джоуи Логано и Тая Гиббса.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.

Райан Блейни на протяжении всей дистанции сражался с Уильямом Байроном и вырвался в лидеры перед финальным рестартом. На заключительных 20 кругах Блейни сумел удержать Байрона позади и отстоять победу. Третьим финишировал Мартин Труэкс-младший, а четвёртое и пятое места заняли Бубба Уоллас и Тайлер Реддик из команды 23XI Racing, один из владельцев которой — легендарный баскетболист Майкл Джордан.

NASCAR Cup Series. Coca-Cola 600, Шарлотт (топ-10):

1. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 400 кругов.
2. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,663 сек.
3. Мартин Труэкс-младший (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1,053.
4. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +2,552.
5. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +2,668.
6. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +3,533.
7. Рики Стенхаус-младший (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +5,119.
8. Крис Бушер (Roush Fenway Keselowski / «Форд») +6,181.
9. Остин Диллон (Richard Childress Racing / «Шевроле») +6,567.
10. Зейн Смит (Front Row Motorsports / «Форд») +7,171.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Enjoy Illinois 300 — пройдёт 4 июня на овале World Wide Technology Raceway в Мадисоне, штат Иллинойс.

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