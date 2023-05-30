Джордж Расселл: я здесь для того, чтобы побеждать кого угодно

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о выступлении вместе с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе».

«Выступление вместе с Хэмилтоном даёт отличную возможность проверить свои силы. Сейчас он подталкивает меня, а я подталкиваю его. А вообще я здесь для того, чтобы побеждать кого угодно.

У меня никогда не было сомнений в себе. Эти 15 месяцев, проведённые рядом с ним, только укрепили мою позицию. Моя уверенность возросла. У нас хорошие отношения, и было бы здорово, если бы мы в итоге смогли изменить ситуацию и помогли команде выйти на победный путь», — приводит слова Расселла издание Daily Mail.

Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале: