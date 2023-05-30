Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: ГП Монако стал лучшим уикендом Ника де Вриса за «Альфа Таури», но мы хотим большего

Марко: ГП Монако стал лучшим уикендом Ника де Вриса за «Альфа Таури», но мы хотим большего
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса на Гран-при Монако, где он показал 12-й результат. Его товарищ по команде Юки Цунода был 15-м.

«Безусловно, это был его лучший уикенд за «Альфа Таури». Ник был гораздо ближе к Юки, чем раньше. Это то, что я хочу от него видеть. Юки тоже проявил себя хорошо, пока снова не возникли проблемы с тормозами. Это должна решить команда, ведь они и раньше сталкивались с подобной проблемой. Но, конечно, мы хотим увидеть ещё больше. Изначально мы считали, что пригласим кого-нибудь, у кого уже есть некоторый опыт, чтобы бросить Юки вызов. Но пока этого не произошло, и это самое главное», — приводит слова Марко Motorsport.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

Материалы по теме
«Ред Булл» не даёт гонщикам второго шанса. Разве бесконечные увольнения приносят пользу?
«Ред Булл» не даёт гонщикам второго шанса. Разве бесконечные увольнения приносят пользу?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023