Марко: ГП Монако стал лучшим уикендом Ника де Вриса за «Альфа Таури», но мы хотим большего

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении пилота «Альфа Таури» Ника де Вриса на Гран-при Монако, где он показал 12-й результат. Его товарищ по команде Юки Цунода был 15-м.
«Безусловно, это был его лучший уикенд за «Альфа Таури». Ник был гораздо ближе к Юки, чем раньше. Это то, что я хочу от него видеть. Юки тоже проявил себя хорошо, пока снова не возникли проблемы с тормозами. Это должна решить команда, ведь они и раньше сталкивались с подобной проблемой. Но, конечно, мы хотим увидеть ещё больше. Изначально мы считали, что пригласим кого-нибудь, у кого уже есть некоторый опыт, чтобы бросить Юки вызов. Но пока этого не произошло, и это самое главное», — приводит слова Марко Motorsport.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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