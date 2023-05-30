Главный инженер «Хааса»: Хюлькенберг принес команде именно то, что мы искали

Главный инженер «Хааса» Аяо Комацу высказался по поводу пилота команды Нико Хюлькенберга.

«Нико принес именно то, что мы искали. На тестах в Абу-Даби стало ясно, что он очень хорошо чувствует машину, поэтому его обратная связь очень точна, он очень спокоен и редко допускает ошибки. Даже когда ситуация не идеальна, он просто остается спокойным в машине и дает вам обратную связь в режиме реального времени, что не напрягает инженеров, а позволяет им просто сосредоточиться. Всякий раз, когда он работает, мы можем получить приличный объем данных, и он способен как-то прокомментировать поведение машины так, чтобы инженеры могли понять его. Он действительно ускоряет наше развитие и направление настроек, и Кевин тоже получает от этого пользу.

Если вы посмотрите на Монако, то да, мы были не конкурентоспособны как команда, но если вы посмотрите на выступления обоих гонщиков, то они были вровень в каждой сессии. Они учатся друг у друга и имеют разные ограничения, которые помогают друг другу, но сами основы машины, они оба четко понимают, что нам нужно улучшить, что нам и требовалось», — приводит слова Комацу пресс-служба команды.