«Макларен» объявил о переходе главы инженерного отдела «Ред Булл»

Команда Формулы-1 «Макларен» сообщила о подписании соглашения с экс-главой инженерного отдела «Ред Булл» Робом Маршаллом. Он присоединится к «Макларену» с 1 января 2024 года.

Маршалл займёт должность технического директора по проектированию и дизайну, ему будет помогать Нил Холди, который станет заместителем Роба.

«Я невероятно рад, что Роб присоединится к «Макларену». Проработав в автоспорте более 25 лет, Маршалл пришёл к нам с богатым опытом, накопленным за время работы в «Ред Булл». Назначение Роба Маршалла — один из фундаментальных шагов и возможность помочь команде вернуться на победный путь», — приводит слова руководителя команды Андреа Стеллы пресс-служба «Макларена».