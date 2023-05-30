«Макларен» объявил о переходе главы инженерного отдела «Ред Булл»
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Команда Формулы-1 «Макларен» сообщила о подписании соглашения с экс-главой инженерного отдела «Ред Булл» Робом Маршаллом. Он присоединится к «Макларену» с 1 января 2024 года.
Маршалл займёт должность технического директора по проектированию и дизайну, ему будет помогать Нил Холди, который станет заместителем Роба.
«Я невероятно рад, что Роб присоединится к «Макларену». Проработав в автоспорте более 25 лет, Маршалл пришёл к нам с богатым опытом, накопленным за время работы в «Ред Булл». Назначение Роба Маршалла — один из фундаментальных шагов и возможность помочь команде вернуться на победный путь», — приводит слова руководителя команды Андреа Стеллы пресс-служба «Макларена».
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