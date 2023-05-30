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Неймар: люблю Формулу-1 и больше всего люблю Льюиса Хэмилтона

Неймар: люблю Формулу-1 и больше всего люблю Льюиса Хэмилтона
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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал свой визит на Гран-при Монако Формулы-1 в минувшие выходные и признался, что поддерживает «Ред Булл» и семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Я люблю Формулу-1 и больше всего я люблю Льюиса Хэмилтона, который является моим большим другом. Так что я буду и дальше поддерживать «Ред Булл» и болеть за своего друга», — приводит слова Неймара Sky Sports.

Стоит отметить, что в «ПСЖ» остались недовольны тем, что Неймар отправился на Формулу-1, вместо того чтобы посетить матч команды со «Страсбургом» в Лиге 1, после которого парижане стали чемпионами Франции в рекордный 11-й раз. Клуб посчитал поведение Неймара провокацией.

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