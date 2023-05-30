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Фернандо Алонсо выставил на продажу машину Ferrari Enzo

Фернандо Алонсо выставил на продажу машину Ferrari Enzo
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Испанский гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо сообщил, что выставил свой экземпляр машины Ferrari Enzo на торгах Monaco Car Auctions.

Машина выполнена в красном цвете и оснащена двигателем мощностью 660 лошадиных сил, шестилитровым мотором V12, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом.

«Рад сообщить, что выставляю свой Ferrari Enzo номер один на продажу в Monaco Car Auctions. Надеюсь, новому владельцу этого уникального изделия оно очень понравится», — написал Алонсо на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Фернандо Алонсо

Стоит отметить, что в 2020 году Ferrari Enzo, на которой ездил семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, выставлялась на аукцион. Предположительно его стартовая цена составляла $ 2,5 млн. В 2017 году подобная машина, принадлежавшая модельеру Томми Хилфигеру, была продана за $ 2,695 млн.

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