Фернандо Алонсо выставил на продажу машину Ferrari Enzo

Испанский гонщик «Астон Мартин», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо сообщил, что выставил свой экземпляр машины Ferrari Enzo на торгах Monaco Car Auctions.

Машина выполнена в красном цвете и оснащена двигателем мощностью 660 лошадиных сил, шестилитровым мотором V12, шестиступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом.

«Рад сообщить, что выставляю свой Ferrari Enzo номер один на продажу в Monaco Car Auctions. Надеюсь, новому владельцу этого уникального изделия оно очень понравится», — написал Алонсо на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Фернандо Алонсо

Стоит отметить, что в 2020 году Ferrari Enzo, на которой ездил семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, выставлялась на аукцион. Предположительно его стартовая цена составляла $ 2,5 млн. В 2017 году подобная машина, принадлежавшая модельеру Томми Хилфигеру, была продана за $ 2,695 млн.