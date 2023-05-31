Самый популярный гонщик NASCAR отстранён за намеренное столкновение с соперником

Национальная ассоциация гонок сток-каров NASCAR отстранила пилота Hendrick Чейза Эллиотта на один этап Cup Series — это решение принято по итогам рассмотрения его нашумевшего столкновения с Денни Хэмлином во время гонки Coca-Cola 600 в Шарлотте.
В решении судей сказано, что Эллиотт намеренно направил свою машину в автомобиль Хэмлина на 186-м круге, а его отстранение мотивировано статьями 4.3.А, 4.4.C и D Кодекса поведения представителя NASCAR.
Инцидент произошёл в борьбе за шестое место. Хэмлин на выходе из поворота «вывез» в стену Эллиотта, после чего тот решил отомстить обидчику и врезался в заднюю панель машины соперника. После повторного удара обе машины развернуло, а участники столкновения сошли с дистанции.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR.
Денни Хэмлин во время телевизионного интервью сразу же обвинил Эллиотта в том, что он намеренно довёл всё до столкновения, однако тот ответил, что потерял контроль над машиной и не мог избежать второго удара.
Чейз Эллиотт, бессменный обладатель награды «Самый популярный пилот NASCAR» с 2018 года, ранее по ходу сезона-2023 уже пропустил шесть гонок из-за травмы. Экс-чемпион не одерживал побед, по числу набранных очков занимает 29-е место общего зачёта и рискует впервые в своей карьере не пройти в плей-офф NASCAR Cup Series.
Вместо Эллиотта на следующем этапе выступит Кори Ладжой. Гонка Enjoy Illinois 300 пройдёт 4 июня на овале World Wide Technology Raceway в Мадисоне, штат Иллинойс.
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