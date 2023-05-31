Вурц объяснил, почему в Монако Ферстаппен показал одно из лучших выступлений в карьере

Бывший пилот Формулы-1 Алекс Вурц объяснил, почему считает выступление гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в Монако одним из лучших в его карьере.

«Вы могли видеть, что Максу пришлось очень глубоко копать на протяжении всего уикенда, потому что разрыв долгое время был очень маленьким. В пятницу мы думали, что «Феррари» имеет преимущество, а в субботу «Астон Мартин» показал фантастическое время прохождения круга.

Квалификация была интригующей вплоть до последнего сектора, где Ферстаппен должен был показать что-то из разряда Дэвида Копперфильда, чтобы получить поул-позицию. И он это сделал, а потом повторил в гонке. Так что я должен сказать, что для меня это было, возможно, одно из самых сильных выступлений Макса Ферстаппена, которые мы видели за несколько его сезонов», — сказал Вурц на подкасте F1Nation.