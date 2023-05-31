Мик Шумахер вернётся за руль болида Ф-1 и проведёт тесты с «Мерседесом» в Барселоне

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер проведёт тесты с немецкой командой в Барселоне на следующей неделе после Гран-при Испании, который состоится с 2 по 4 июня. Об этом информирует Bild.

Сообщается, что Мик будет пилотировать болид «Мерседеса» 2023 года. Тесты будут проходить в течение целого дня. Сколько километров проедет Шумахер, пока неясно и зависит от того, как будут проходить тесты. По сведениям источника, Мик проедет около 500 километров. Шумахер должен выехать на трассу в среду, а за день до этого тесты проведёт боевой пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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