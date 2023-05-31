Фредерик Вассёр: в этом году «Феррари» может выиграть несколько гонок
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр признался, что верит в шансы своей команды выиграть несколько Гран-при в нынешнем сезоне Формулы-1.
«В этом году мы можем выиграть несколько гонок. Мы усердно работаем и должны держать голову выше. Да, новинки будут появляться, но это не означает, что мы будем менять нашу философию. Полагаю, нам есть куда расти с точки зрения производительности, но было бы ошибкой полностью менять концепцию в середине сезона. Надеюсь, в Барселоне мы сделаем шаг вперёд», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.
Напомним, Гран-при Испании состоится с 2 по 4 июня. Ранее Вассёр сообщил, что извинился перед пилотом команды Шарлем Леклером после квалификации в Монако.
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