Экс-пилот Ф-1: в Монако «Астон Мартин» рассчитывал прервать победную серию «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл поделился мнением о борьбе в квалификации Гран-при Монако. Поул-позицию, напомним, завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Он же впоследствии выиграл Гран-при.

«Квалификация оказалась просто невероятной и стала настоящим испытанием как для 25-летнего действующего чемпиона мира Ферстаппена, так и для 41-летнего Фернандо Алонсо. «Астон Мартин» рассчитывал прервать победную серию «Ред Булл», и Алонсо выкладывался по полной. Выложились и Шарль Леклер из «Феррари» вместе с Эстебаном Оконом из «Альпин». Во многих отношениях квалификационный круг Окона был не менее впечатляющим, чем у Ферстаппена и Алонсо. В итоге он стартовал, а затем и финишировал третьим», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: