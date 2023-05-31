Фредерик Вассёр: никто не может сказать, что в Монако у «Феррари» не было темпа

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мнением о выступлении команды на Гран-при Монако. Напомним, лучшим среди пилотов «Скудерии» в Монако оказался Шарль Леклер, показавший шестой результат. Карлос Сайнс был восьмым. Победу одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Как только мы сможем раскрыть заложенный в нас потенциал, то начнём бороться за победу. Критика «Феррари»? Не знаю, сталкивается ли «Мерседес» с тем же, когда они отстают от нас в квалификации? Что касается гонки в Монако, то нужного темпа мы не показали в силу обстоятельств, но никто не может сказать, что у нас не было этого темпа», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.

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