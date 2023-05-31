Марк Зурер оценил, как на карьеру Хэмилтона повлиял бы переход в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер поделился мыслями о недавних слухах по поводу возможного перехода британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Ранее сообщалось, будто «Скудерия» готова предложить Хэмилтону внушительный контракт на сумму £ 40 млн (приблизительно $ 50 млн). По мнению Зурера, переход в итальянскую команду не оказался бы для Льюиса шагом вперёд.
«Не думаю, что для Хэмилтона это был бы шаг вперёд, поэтому, как мне кажется, он будет дистанцироваться от этих слухов», — приводит слова Зурера Formel1.de
В минувшем сезоне Формулы-1 Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за год. Британец занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков. В этом сезоне в активе Хэмилтона в настоящий момент 69 очков. Он занимает четвёртое место.
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