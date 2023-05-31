Вильнёв жёстко отреагировал на своё снятие с «24 часов Ле-Мана»

Чемпион Формулы-1 канадец Жак Вильнёв прокомментировал решение команды Vanwall Racing Team ByKolles заменить его в предстоящей гонке «24 часа Ле-Мана», которая традиционно пройдёт на трассе Сарта (Франция) 10–11 июня.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Вильнёв будет заменён на француза Тристана Вотье. В качестве же причин были указаны недостаточное время на подготовку у канадца и рождение шестого ребёнка.
«Я глубоко разочарован своей заменой на предстоящих «24 часа Ле-Мана», о чём публично сообщила команда Vanwall Racing Team ByKolles 25 мая. До сегодняшнего дня я не получал никаких официальных сообщений от команды, что удивляет ещё больше, учитывая тот факт, что мой контракт на участие в «24 часах Ле-Мана» остаётся действующим.
Момент анонса странным образом совпал с моим прибытием в больницу, где родилась наша дочка. Команда знала об этом семейном событии, и я не смог ответить на внезапное известие. Гоночная семья всегда успешно совмещала личную жизнь с карьерой.
Моя подготовка была продуманной и организованной. На тренировки к незаурядному вызову, которого я с нетерпением ожидал, были потрачены значительные усилия. После побед в «Инди-500» и Формуле-1 предстоящие «24 часа Ле-Мана» имели для меня особое значение. И я крайне расстроен, что мне было несправедливо отказано в участии. В связи с этим я принял решение воздержаться от участия в дальнейшей части сезона WEC в составе команды», – написал Вильнёв в социальных сетях.
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