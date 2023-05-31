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Тото Вольф высказался о предстоящих тестах Мика Шумахера в Барселоне

Тото Вольф высказался о предстоящих тестах Мика Шумахера в Барселоне
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал новость о том, что резервный пилот команды немец Мик Шумахер проведёт тесты в Барселоне на следующей неделе после Гран-при Испании, который пройдёт с 2 по 4 июня.

«После уикенда Гран-при, на второй день тестов «Пирелли», Мик впервые почувствует вкус настоящего W14. До сегодняшнего дня он проводил отличную работу с командой, усердно трудясь на симуляторе и предоставляя ценную информацию о трассах. Мы с нетерпением ожидаем, когда он впервые в этом году испытает себя на трассе, и я уверен, что это поможет ему как резервному пилоту», – приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

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