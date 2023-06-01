Риккардо: когда сел в симулятор «Ред Булл», то решил, что потерял уверенность в себе

Бывший пилот «Макларена», а ныне резервист «Ред Булл», австралиец Даниэль Риккардо рассказал, как привыкал к новому статусу и команде в начале нынешнего сезона.
«Когда я вернулся в «Ред Булл», то мне пришлось приспосабливаться и к машине, и к симулятору, и на это, без сомнений, потребовалось больше кругов, чем я бы хотел. Со стороны, вероятно, казалось, что я вожу по-другому и у меня свои привычки.
Думаю, что именно в первый день я понял, что лишился уверенности в себе. Знаю, в прошлом году мои результаты не были хорошими, но вы настолько вовлечены в процесс, что не следите за собой. И когда я добрался до симулятора «Ред Булл», то занервничал.
Первые пару часов я думал: «Чёрт возьми, неужели я лишился уверенности?» Но теперь я в порядке, и мне по-настоящему нравится это. Настолько сильно, что, когда мой инженер говорит, что остался ещё один круг, я отвечаю: «Ещё один!» – приводит слова Риккардо издание RaceFans.
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