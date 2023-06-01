Риккардо: нельзя сейчас ждать от Пиастри слишком многого

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал дебют своего соотечественника Оскара Пиастри в Формуле-1. Пиастри выступает за «Макларен», где заменил Риккардо перед началом нынешнего сезона.
«В Саудовской Аравии Ландо Норрис задел стену, а Пиастри прорвался и провёл хорошую квалификацию, хотя там непростая трасса. Это был хороший знак для него. С тех пор у Норриса появилось небольшое преимущество над Оскаром, но карьера Пиастри только начинается, нельзя ждать от него слишком многого. Он держится достаточно хорошо», — приводит слова Риккардо Total Motorsport.
После шести этапов Формулы-1 Оскар Пиастри набрал пять очков и располагается на 13-м месте в общем зачёте пилотов. У его напарника Ландо Норриса 12 очков в активе и 11-е место.
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