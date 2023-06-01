Источник: в ЮАР не готовы принимать Гран-при в 2024 году и готовятся к сезону-2025 Ф-1

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд в своём блоге сообщил, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) не готова принимать Гран-при Формулы-1 в следующем году и цель организаторов сейчас заключается в том, чтобы попытаться подготовить трассу к сезону-2025.
Напомним, что ещё в прошлом сезоне Формула-1 рассматривала возможность провести Гран-при Южной Африки в 2023 году. Ожидалась, что этап в ЮАР может заменить в календаре Гран-при Бельгии.
В апреле появлялась информация, что правительство ЮАР согласилось выделить все необходимые средства, в том числе и взнос в $ 50 млн. На такие расходы в Южной Африке согласились после оценки того, как проведение Гран-при повлияет на рост экономики Йоханнесбурга.
Напомним, последний раз гонка чемпионата мира на африканском континенте состоялась в 1993 году.
- 1 июня 2023
-
13:47
-
13:13
-
12:56
-
12:38
-
12:14
-
11:26
-
10:42
-
10:06
-
09:45
-
00:55
-
00:04
- 31 мая 2023
-
23:03
-
21:29
-
20:41
-
19:38
-
18:44
-
17:25
-
15:59
-
15:37
-
14:52
-
13:49
-
13:06
-
13:03
-
12:00
-
11:16
-
10:31
-
10:26
-
09:35
-
00:57
-
00:35
- 30 мая 2023
-
23:54
-
23:08
-
22:19
-
21:39
-
20:57