Источник: в ЮАР не готовы принимать Гран-при в 2024 году и готовятся к сезону-2025 Ф-1

Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд в своём блоге сообщил, что Южно-Африканская Республика (ЮАР) не готова принимать Гран-при Формулы-1 в следующем году и цель организаторов сейчас заключается в том, чтобы попытаться подготовить трассу к сезону-2025.

Напомним, что ещё в прошлом сезоне Формула-1 рассматривала возможность провести Гран-при Южной Африки в 2023 году. Ожидалась, что этап в ЮАР может заменить в календаре Гран-при Бельгии.

В апреле появлялась информация, что правительство ЮАР согласилось выделить все необходимые средства, в том числе и взнос в $ 50 млн. На такие расходы в Южной Африке согласились после оценки того, как проведение Гран-при повлияет на рост экономики Йоханнесбурга.

Напомним, последний раз гонка чемпионата мира на африканском континенте состоялась в 1993 году.