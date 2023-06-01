Техдиректор «Мерседеса»: у нас теперь есть отличная подборка фотографий болида «Ред Булл»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, что немецкая команда получила фотографии болида «Ред Булл» в высоком качестве после того, как его эвакуировали в квалификации Гран-при Монако и было отчётливо видно днище машины.
«Конечно, это всегда вызывает большой интерес. Нам приходится много возиться с операторами команды не для того, чтобы получить ТВ-изображения с низким разрешением и недостаточно хорошим качеством. Фотографы располагаются на стратегически важных участках трассы, где потенциально могут задействовать подъёмные краны. Они там яростно щёлкают, и потом наш почтовый ящик заполняется фотографиями других машин в высоком разрешении. К сожалению, и наша машина отправилась в путешествие в небеса, и в почтовых ящиках наших конкурентов будут фотографии этого момента. Но да, у нас есть отличная подборка фотографий болида «Ред Булл», это полезно для наших специалистов по аэродинамике, чтобы оценить, можем ли мы взять какие-то детали для себя», — приводит слова Эллисона Crash.net.
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